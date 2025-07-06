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        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:18
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        Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Soner A. idaresindeki 20 AIU 555 plakalı hafif ticari araç ile yabancı uyruklu sürücü Keighley Dawn H. yönetimindeki 33 APN 988 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Ova Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Soner A'nın kullandığı hafif ticari araç, kavşakta bekleyen Uğur M'nin kullandığı 34 KB 2885 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, araç sürücülerinden Keighley Dawn H. ile hafif ticari araçtaki aynı aileden Göknur, Sultan, Melike ve Hatice A. yaralandı.

        Ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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