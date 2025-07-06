Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada, araç sürücülerinden Keighley Dawn H. ile hafif ticari araçtaki aynı aileden Göknur, Sultan, Melike ve Hatice A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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