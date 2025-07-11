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        Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:38
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        Antalya'da otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

        C.S'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Akturk Lunapark önünde kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yaya Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Adem Efe Tekerci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Yunus Tekerci ile otomobilde bulunan Ş.A. kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Tekerci de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

        Baba ve oğluna lunaparkta eğlendikten sonra evlerine dönerken otomobilin çarptığı öğrenildi.

        Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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