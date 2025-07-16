Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı

        Corendon Alanyaspor, İtalya'nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, İtalya'nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın'a takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

        Futbola Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Güven, 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig kariyerine başladı, 2022 yılında ise İtalyan Genoa ekibine transfer oldu. Bir dönem Fatih Karagümrük'te de kiralık olarak forma giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz sezonu ise Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Mansur Yavaş, cezaevindeki Muhittin Böcek'i ziyaret etti (2)
        Mansur Yavaş, cezaevindeki Muhittin Böcek'i ziyaret etti (2)
        Antalya'da yerleşik yaşayan Kanadalı evinde ölü bulundu
        Antalya'da yerleşik yaşayan Kanadalı evinde ölü bulundu
        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyar...
        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyar...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 15 Temmuz konseri düzenledi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 15 Temmuz konseri düzenledi