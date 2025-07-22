Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 10 olayda, 24 şüpheliye işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 20 zanlı serbest bırakıldı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şüpheli tutuklandı.

"6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 1 şüpheliye adli işlem yapılırken "zimmet" suçundan 1 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.

İş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 67 bin 102 kaçak tıbbi ilaç, 6 bin 250 litre kaçak içki, 1770 kaçak emtia, 1505 paket kaçak sigara, 473 elektronik sigara, 25 kaçak cep telefonu ile 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise 3 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.