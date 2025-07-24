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        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Havalimanı'nda açılacak

        Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi, Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:22
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        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Havalimanı'nda açılacak
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        Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi, Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde ziyarete açılacak.

        Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde 28 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gezilebilecek sergide, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası gibi canlıların yaşam döngüsünden, Akdeniz'e özgü deniz çayırlarına kadar pek çok hassas türün yer aldığı 30 büyük boy fotoğraf yer alacak.

        Antalya'nın Kaş ve Belek kıyılarında çekilen karelerin beğeniye sunulacağı sergide, iklim değişikliği ve insan etkileri altında şekillenen su altı yaşamı görsel anlatımla sunulacak. Etkinlik, Akdeniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        Havalimanı yetkilileri, yıl boyunca terminal alanlarında çeşitli sergilere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, sanatçılara eserlerini sergileme imkanı sunduklarını ve yolculara ilham veren bir atmosfer sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Su altı dünyasına dair çalışmalarıyla tanınan Tahsin Ceylan'ın bugüne kadar 37 kişisel sergi açtığı, ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldüğü, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına katkı sunduğu bildirildi.

        Sergi, 10 Ağustos'a kadar yolcular ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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