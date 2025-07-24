Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da polis ekiplerince 'Huzur Antalya Uygulaması' yapıldı

        Antalya'da polis ekipleri tarafından 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da polis ekiplerince 'Huzur Antalya Uygulaması' yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da polis ekipleri tarafından 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amacıyla 'Huzur Antalya Uygulaması' yapıldı.

        Uygulama kapsamında, 5 bin 876 kişinin sorgulaması yapıldı, bin 349 araç ve motosiklet kontrol edildi, 13 aranan kişi ve 1 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Ayrıca 29 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 16 adet sentetik ecza ile 6 sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar

        Benzer Haberler

        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı (2)
        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı (2)
        Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
        Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
        Kumluca'da YKS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Kumluca'da YKS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Antalya'da düzenlenen operasyonda aranan 236 kişi yakalandı
        Antalya'da düzenlenen operasyonda aranan 236 kişi yakalandı
        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı