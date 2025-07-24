Kumluca'da YKS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

2024-2025 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kumluca'da başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Kumluca Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, YKS'de ilk bine giren Ceylan Teke, Sümeyra Balcı, Semih Kural, aileleri ve okul idarecileri katıldı.

Tekdemir, burada yaptığı konuşmada, başarıda öğrenciler kadar öğrencilere desteğini esirgemeyen ailelerinin ve öğretmenlerinin de katkısı bulunduğunu söyledi.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Tekdemir, "Sizler hayatınızı şekillendireceğiniz, kendinize bir meslek seçeceğiniz bu sınavda büyük bir başarı elde ettiniz. Bundan sonra bu başarıyı taçlandırmak, en iyi üniversitelerde, en iyi bölümlerde başarılı bir şekilde eğitiminizi tamamlayarak, ailenize, milletinize ve devletinize faydalı birey olacaksınız. Bu konuda bizlere düşen görev, bugüne kadar olduğu gibi sizleri desteklemek olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tekdemir, YKS'de başarılı olan öğrencilere tablet hediye etti.