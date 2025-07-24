Antalya'da AMATEM hastalarının eserleri sergide buluştu

Antalya Şehir Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastaların yaptıkları çizimler, slogan çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele temalı görseller, sergilendi.

AMATEM Sorumlu Hekimi Dr. Mustafa Nogay Coşkun, yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile Mücadelede Hep Birlikteyiz" temasıyla hastanenin girişinde sergi açıldığını belirtti.

Sergide, AMATEM'de tedavi gören hastaların çizimlerinin, slogan çalışmalarının ve bağımlılıkla mücadele temalı görsellerin yer aldığını aktaran Coşkun, "Bağımlılıkla mücadele sadece tedavi kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısını gerektiren bir süreçtir. Bu sergi ile hem toplumsal duyarlılığı artırmak hem de bağımlılıkla mücadele eden bireylerin damgalanmadan desteklenmesi gerektiğini anlatmak istedik." ifadelerini kullandı.