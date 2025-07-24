Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı

        Antalya'da jandarma tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da jandarma tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" Projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde şok motosiklet denetimleri yaptı.

        Denetimlerde, 3 bin 655 motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, tescil plakasız ve eksiklikleri bulunan 122 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca, çalıntı kaydı bulunan 1 araç ve aranma kaydı bulunan 32 kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Kremlin'den Ukrayna'daki görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna'daki görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme

        Benzer Haberler

        Jennifer Lopez, Antalya'da konser verip doğum gününü kutladı
        Jennifer Lopez, Antalya'da konser verip doğum gününü kutladı
        Jennifer Lopez 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sahne aldı
        Jennifer Lopez 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sahne aldı
        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Hav...
        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Hav...
        Antalya'da AMATEM hastalarının eserleri sergide buluştu
        Antalya'da AMATEM hastalarının eserleri sergide buluştu
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayırsever desteğiyle nöroloji polikliniği
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayırsever desteğiyle nöroloji polikliniği
        Çıralı'da işletmeler, caretta carettaları sahiplendi
        Çıralı'da işletmeler, caretta carettaları sahiplendi