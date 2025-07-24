Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı

Antalya'da jandarma tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" Projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde şok motosiklet denetimleri yaptı.

Denetimlerde, 3 bin 655 motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, tescil plakasız ve eksiklikleri bulunan 122 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, çalıntı kaydı bulunan 1 araç ve aranma kaydı bulunan 32 kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.