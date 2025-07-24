Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Jennifer Lopez 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sahne aldı

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansı ve 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jennifer Lopez 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sahne aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansı ve 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sevenleriyle buluştu.

        ABD'li şarkıcı Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne aldı.

        Özel sahne şovu ve kostümüyle hayranlarının karşısına çıkan Lopez, 50 kişilik dans ekibiyle şarkılarını seslendirdi.

        Konsere, Rosie Huntington-Whiteley, Chiara Ferragni, Roelof Johannes, Valeriya ve Iosif Prigozhin, Leoni Hanne, Kseniya Borodina, Kamila Abdelali, Rabia Soytürk, Zuhal Topal, Seda Bakan, Bensu, Hande ve Bedirhan Soral, Gamze Erçel, Yeliz Korkmaz, Sadettin Saran, Yılmaz Vural, Nurten ve Fikret Öztürk, Real Madridli futbolcular Arda Güler, Antonio Rüdiger ve David Alaba gibi ünlü isimler de katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme

        Benzer Haberler

        Antalya'da düzenlenen operasyonda aranan 236 kişi yakalandı
        Antalya'da düzenlenen operasyonda aranan 236 kişi yakalandı
        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı
        Jennifer Lopez, Antalya'da konser verip doğum gününü kutladı
        Jennifer Lopez, Antalya'da konser verip doğum gününü kutladı
        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Hav...
        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Hav...
        Antalya'da AMATEM hastalarının eserleri sergide buluştu
        Antalya'da AMATEM hastalarının eserleri sergide buluştu
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayırsever desteğiyle nöroloji polikliniği
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hayırsever desteğiyle nöroloji polikliniği