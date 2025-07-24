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        Antalya'da düzenlenen operasyonda aranan 236 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:43
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda aranan 236 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

        Son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonda, haklarında hapis cezası bulunan 70 firari hükümlünün de yer aldığı 236 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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