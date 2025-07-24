Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı (2)
TEDAVİSİNİNARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜAntalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, rahatsızlanınca getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı.
TEDAVİSİNİNARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, rahatsızlanınca getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Hastanede jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.
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