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        Rusların cinayetle biten kavgasında 2 şüpheli adliyede

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus Andrey Makarov'un (35) bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan Rus vatandaşları N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:02
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        Rusların cinayetle biten kavgasında 2 şüpheli adliyede
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus Andrey Makarov'un (35) bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan Rus vatandaşları N.K. (21) ile K.C. (27), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 02.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi 209 Numaralı Sokak'ta meydana geldi. Rus vatandaşı Andrey Makarov ile vatandaşları N.K. ve K.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Makarov, sırt kısmından bıçaklandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Makarov'u yerde sırt üstü, ağır yaralı halde buldu. Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makarov, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Makarov, hastanede hayatını kaybetti. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma ile olaya karışan Rus vatandaşları N.K. ile K.C., evlerinde gözaltına alındı. N.K. ile K.C. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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