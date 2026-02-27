Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da genç kadının karaciğerindeki 7 santimetrelik kitle robotik cerrahiyle alındı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da hipertansiyon ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede karaciğerinde 7 santimetreden büyük bir kitle tespit edilen kadın, robotik cerrahiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da genç kadının karaciğerindeki 7 santimetrelik kitle robotik cerrahiyle alındı

        AYŞE YILDIZ - Antalya’da hipertansiyon ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede karaciğerinde 7 santimetreden büyük bir kitle tespit edilen kadın, robotik cerrahiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Alanya ilçesinde bir giyim markasının şubesinde çalışan 27 yaşındaki Özlem Korkusuz, tansiyonu düşmeyince hastaneye başvurdu.

        İlk incelemelerde böbrek rahatsızlığından şüphelenilen Korkusuz'un yapılan testlerinde karaciğerinde kitle tespit edildi. Doktorların önerisiyle Antalya'ya yönlendirilen Korkusuz'a, konforlu ve hızlı iyileşme sağladığı için robotik cerrahi uygulandı.

        Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, robot kolları aracılığıyla küçük kesilerden girerek karaciğerdeki kitlenin tamamını başarıyla temizledi.

        Korkusuz, AA muhabirine, kilosundan dolayı kendisine robotla yapılacak ameliyatın daha konforlu olacağı söylenince bunu tercih ettiğini söyledi.

        Operasyon sürecinin kısa sürdüğünü belirten Korkusuz, "Acı çekeceğim, ağrım olacak, operasyon uzun sürecek gibi bir psikolojiye hiç girmedim. Çünkü süreçle ilgilenen ekip, her aşamayı ayrıntılı şekilde anlattı, sürekli bilgilendirildim." dedi.

        Ameliyat sonrası tansiyon ilaçlarını bıraktığını ve nefes darlığının geçtiğini söyleyen Korkusuz, şunları kaydetti:

        "Robotla yapılan ameliyat gerçekten büyük konfor sağlıyor. Çok acı çekmedim, kısa sürede normal hayatıma döndüm. Karın bölgemde inanılmaz bir hafifleme hissi var. Nefes alışverişim düzeldi ve uyurken artık zorlanmıyorum. Tansiyonum 25-27 seviyesindeydi, üç ilaç kullanıyordum. Ameliyattan sonra problemim çözüldü, ilaçları bıraktım."

        - "Robotla karaciğer ameliyatı belirli merkezlerde yapılabiliyor"

        Prof. Dr. Bülent Aydınlı da müdahale edilmediğinde karaciğerdeki kitlenin büyüyüp yayılabileceğini, tümöre de çevirebileceğini söyledi.

        Hastaya kapalı veya robotik ameliyat önerdiklerini dile getiren Aydınlı, "Hastamızın kilosu nedeniyle robotik yöntem daha uygundu. Karaciğerin sol tarafını robotik cerrahiyle çıkardık. Robotik yöntem, küçük kesiden girip karnın içini 360 derece, üç boyutlu görmemizi sağlıyor ve robot kolları insan elinden daha fazla manevra yapabiliyor. Operasyon 1,5 saatte başarıyla tamamlandı ve iyileşme çok hızlı oldu. Karaciğerin damarsal yapısı nedeniyle bu ameliyat özellikli bir müdahale gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

        Robotun karaciğer ameliyatlarında kullanımının sınırlı olduğuna dikkati çeken Aydınlı, bu yöntemin yalnızca belirli merkezlerde uygulanabildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaybolan 2 köpek için 1,5 aydır umut nöbeti
        Antalya'da kaybolan 2 köpek için 1,5 aydır umut nöbeti
        Bayram ve sezon öncesi turizmde kritik uyarı: "Gerçek dışı fiyatlara aldanm...
        Bayram ve sezon öncesi turizmde kritik uyarı: "Gerçek dışı fiyatlara aldanm...
        '40 günde yağan yağmur, 4 saatte yağmaya başladı, hassas kentleşme şart'
        '40 günde yağan yağmur, 4 saatte yağmaya başladı, hassas kentleşme şart'
        Eşinin 14 Şubat'ta bağışladığı böbrekle yeni hayatına başladı
        Eşinin 14 Şubat'ta bağışladığı böbrekle yeni hayatına başladı
        Türkiye son 20 yılda, Antalya'dan büyük tarım alanını kaybetti 3 milyon 628...
        Türkiye son 20 yılda, Antalya'dan büyük tarım alanını kaybetti 3 milyon 628...
        Tour of Antalya, 12 Mart'ta başlayacak Tour of Antalya basın toplantısı Ant...
        Tour of Antalya, 12 Mart'ta başlayacak Tour of Antalya basın toplantısı Ant...