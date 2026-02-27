Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da kaybolan 2 köpek için 1,5 aydır umut nöbeti

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı aile, yaklaşık 1,5 ay önce kaybettikleri "Robi" ve "Boris" adındaki köpekleri için seferber oldu.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Antalya'da kaybolan 2 köpek için 1,5 aydır umut nöbeti

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan yerleşik yabancı aile, yaklaşık 1,5 ay önce kaybettikleri "Robi" ve "Boris" adındaki köpekleri için seferber oldu.

        Kemer'de 10 Ocak'ta Olympos Teleferik yolunda yürüyüşe çıkan Rus Vladislav Ivakin ve eşi Ukraynalı Galina Ivakina ile Rus Yulia Karpukhina, ormanlık alanda başka köpeklerin havlamasına giden kangal kırması cinsi Robi ile siyah labrador kırması Boris adlı köpeklerini kaybetti.

        Kangal kırması Robi ile siyah labrador kırması Boris'i uzun süre bölgede arayan aileler, köpeklerin çiplerine bağlı kumandayı kullanmalarına rağmen sonuç alamadı. Aileler yaklaşık 1,5 aydır her gün aynı bölgeye giderek arama çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçe genelinde 2 bin broşür bastırarak direk ve ağaçlara asan aileler, köpeklerin bulunması için 100 bin lira ödül koydu. Hayvanların ölü bulunması halinde ise 10 bin lira verileceği belirtildi.

        Köpekleri ailelerin birer ferdi olarak gören yerleşik yabancılar, köpeklerini görenlerin kendilerine ulaşmalarını bekliyor.

        - "Onlar bizim evlatlarımız gibi oldular"

        Vladislav Ivakin, AA muhabirine, 4 yıldır Türkiye'de bulunduklarını söyledi.

        Köpekleri Robi'yi küçükken hasta halde bulduklarını tedavisini yaptırdıklarını anlatan Ivakin, "Teleferiğe doğru çıkarken köpekler burada kaldı, başka köpeklerin sesini duyduk, koştuk geldik ama köpeklerimizi bulamadık. Çevreyi aradık, çipini bulduk ama kendisi yok. Robi bizim ailemizden biri. Bir an önce ona kavuşmak istiyoruz. Görenlerin bize ulaşmalarını istiyoruz." diye konuştu.

        Köpekleri bulan kişiye 100 bin lira ödül vadinde bulunan Ivakin, ölü bulunduğu takdirde de 10 bin lira vereceklerini bildirdi.

        Köpekleri Robi'nin sosyal medya hesabı olduğunu ve çok sayıda takipçisinin de bulunduğunu belirten Ivakin, "Robi, sevilen, yetenekli, eğitimli bir köpek. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

        Yulia Karpukhina da 7 yıldır Antalya'da yaşadıklarını, köpekleri Boris'i Rusya'dan getirdiklerini kaydetti. Boris'i eğittiklerini aktaran Karpukhina, çocukları için iyi bir arkadaş olduğunu söyledi.


        Evde ayrıca iki kedi beslediğini anlatan Karpukhina, "Çocuklarım her gün Boris'i soruyor. Çok üzgünler. Boris ile birlikte büyüdüler. Onlar da bir an önce bulunmasını istiyorlar. Boris'in çipini bulamadık, üzerinde olabilir ama kumandaya basıyoruz yine ses gelmiyor. Onlar bizim evlatlarımız gibi oldular." ifadesini kullandı.

