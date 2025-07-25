Elmalı Devlet Hastanesine hayırseverlerden tıbbi cihaz bağışı

Yüncü, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kendilerine hastanenin ameliyat biriminde kullanılmak üzere tıbbi cihaz bağışında bulunabileceklerini aktardıklarını kaydeden Yüncü, hayırseverlerin bu eksikliği giderdiğini bildirdi.

Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, yaptığı açıklamada, Salih Kurubaş, Mehmet Kurubaş, Ahmet Torun, Mehmet Aktaş, İbrahim Gökkaya ve Süleyman Sarıoğlu'nun kendileriyle iletişime geçerek hastaneye katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.