Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Elmalı Devlet Hastanesine hayırseverlerden tıbbi cihaz bağışı

        Antalya'da Elmalı Devlet Hastanesi'ne hayırsever vatandaşlar tarafından tıbbi cihaz bağışında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elmalı Devlet Hastanesine hayırseverlerden tıbbi cihaz bağışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Elmalı Devlet Hastanesi'ne hayırsever vatandaşlar tarafından tıbbi cihaz bağışında bulunuldu.

        Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, yaptığı açıklamada, Salih Kurubaş, Mehmet Kurubaş, Ahmet Torun, Mehmet Aktaş, İbrahim Gökkaya ve Süleyman Sarıoğlu'nun kendileriyle iletişime geçerek hastaneye katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

        Kendilerine hastanenin ameliyat biriminde kullanılmak üzere tıbbi cihaz bağışında bulunabileceklerini aktardıklarını kaydeden Yüncü, hayırseverlerin bu eksikliği giderdiğini bildirdi.

        Yüncü, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Mehmet Kurubaş da imkanları ölçüsünde destekte bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliy...
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliy...
        Avrupalı Türkler turizmdeki hareketliliği artırdı
        Avrupalı Türkler turizmdeki hareketliliği artırdı
        Türk firması yüksek teknolojili güneş ekipmanı üretimi için 520 milyon dola...
        Türk firması yüksek teknolojili güneş ekipmanı üretimi için 520 milyon dola...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aspendos'ta Geleceğe Miras Projesi'ni anlatt...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aspendos'ta Geleceğe Miras Projesi'ni anlatt...
        Antalya'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
        Antalya'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
        Görme engelli Ragıp Ali hem spor hem müzik kariyerinde kalıcılığı hedefliyo...
        Görme engelli Ragıp Ali hem spor hem müzik kariyerinde kalıcılığı hedefliyo...