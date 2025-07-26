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        Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:07
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        Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor
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        Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

        Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

        Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

        Bölgedeki çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

        Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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