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        Antalyasporlu Ilgın Meryem, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda iki altın madalya kazandı

        Antalyaspor'un paralimpik sporcusu Ilgın Meryem Metin'in, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda iki altın madalya kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:54
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        Antalyasporlu Ilgın Meryem, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda iki altın madalya kazandı
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        Antalyaspor'un paralimpik sporcusu Ilgın Meryem Metin'in, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda iki altın madalya kazandığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 21-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de ilk kez İstanbul’daki Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen oyunlara, 33 ülkeden 700’ü aşkın sporcu ile antrenörün katıldığı belirtildi.

        T38 kategorisinde yarışan 18 yaşındaki Ilgın Meryem Metin'in, 100 metre koşu ve uzun atlama dallarında birinci olarak ay-yıldızlı ekibin kazandığı beş altın madalyadan ikisini elde ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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