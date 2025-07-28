Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Havalimanı'nda açıldı

        Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" fotoğraf sergisi Antalya Havalimanı'nda açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin ev sahipliği yaptığı sergide Kaş ve Belek kıyılarındaki caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve Akdeniz'e özgü deniz çayırları gibi pek çok hassas türün fotoğrafları yer aldı.

        Yaklaşık 30 fotoğrafın beğeniye sunulduğu sergi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

        Ceylan, burada yaptığı konuşmada katılımcılara su altı yaşamı hakkında bilgi verdi.

        Akdeniz'deki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sergiyi açtıklarını belirten Ceylan, "Antalya sadece kum ve güneş şehri değil aynı zamanda yaşayan bir ekoloji, bu sergide kaplumbağalar ve deniz çayırları yer alıyor. Fotoğraflar kaplumbağaların yumurta bırakmasından, yavru çıkışından, denize gidişinden ve tekrar o döngüyü sağlamasından başlıyor hepsini film senaryosu şeklinde sergiyi hazırlamış olduk." diye konuştu.

        Ceylan, Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı Belek'te deniz kaplumbağaları açısından geçen yıl 6 binin üzerinde yuva tespiti yapıldığını kaydetti.

        Solunan havanın içindeki oksijenin yaklaşık yüzde 70'inin denizlerden geldiğini ve bunun da yüzde 20'sinin deniz çayırlarının fotosentezine borçlu olunduğunu vurgulayan Ceylan, "Antalya'da bulunan deniz çayırları ise Akdeniz endemiğidir. Bir metrekarelik alanı günde yaklaşık yirmi litre oksijen üretiyor, aslında bizim yaşam kaynağımız. Dolayısıyla sergide toplumsal bilinci artırmayı hedefledik. Doğayı korumak aslında yaşamı korumaktır, bu konudaki rolümüzü üstlendik ve üretmeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ile ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Ceylan, Ajansın ve çalışanlarının çevre konusunda çok duyarlı olduğunu dile getirdi.

        Ceylan, konuşmasının ardından havaalanı yetkililerine kendi yazdığı "Su Altı Cenneti Antalya", "Derin Mavisi" ve "Van Gölü'nün Sırları 2" isimli kitaplarını hediye etti.

        Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat da bu tarz görsellerle bölgede yaşayan insanları da bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Antalya'da 10 Ağustos'a kadar açık kalacak serginin, daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Antalyasporlu Ilgın Meryem, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda iki altın mada...
        Antalyasporlu Ilgın Meryem, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda iki altın mada...
        Dün gece falezlerden düşme ihbarının yapıldığı bölgede cesedi bulundu
        Dün gece falezlerden düşme ihbarının yapıldığı bölgede cesedi bulundu
        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltı...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltı...
        Kirlilikle gündeme gelen sahilde 500 metrelik boru kıyıya vurdu
        Kirlilikle gündeme gelen sahilde 500 metrelik boru kıyıya vurdu
        Her gün ortalama 6 kişi 'kaza yerinde' öldü
        Her gün ortalama 6 kişi 'kaza yerinde' öldü