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        Alanya'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:55
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        Alanya'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü bulundu.

        Hacet Mahallesi Kırlangıç Sokak'taki evinin bahçesinde Ercan Yapanlar'ı (58) hareketsiz halde gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yapanlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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