        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya ve Burdur'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

        Antalya ve Burdur'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 00:13 Güncelleme: 02.10.2025 - 00:34
        Antalya ve Burdur'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı
        Antalya ve Burdur'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Kudüs Platformu üyeleri, "Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek" yazılı pankartlarla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

        Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti. Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan "Adagio" gemisinde bulunan ve Antalya'dan giden Türk aktivist Hakan Şimşek, canlı bağlanarak, Gazze'deki mazlumlara en uzatmak için uluslararası sularda olduklarını belirterek, Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

        İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        2010'daki Mavi Marmara saldırısında 10 şehit, 54 yaralı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Tarih değişti zulüm değişmedi, kıyım değişmedi." dedi.

        - Arama kurtarma ekipleri teknelerle nöbet tuttu

        Öte yandan Antalya Kudüs Platformu adına, arama kurtarma ekipleri, teknelerle Sıçan Adası yakınlarında nöbete başladı. İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, denizde ve karada nöbet tuttuklarını vurgulayarak, zor günleri birlikte aşacaklarını dile getirdi.

        Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla Manavgat Irmağı'nda teknelerde düzenlenen etkinlikte, İHH, Anadolu Gençlik Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri bir araya geldi.

        Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli, İsrail'i protesto etti, Gazze'ye destek mesajı verdi.

        - Burdur

        Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, sloganlar attı.

        Kudüs Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Büyükkeleş, filodaki yolcular, aktivistler ve mürettebatın, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği saldırıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

        Sumud Filosu'nun tek amacının kuşatma altındaki Filistin halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "Bu barışçıl girişimin zor kullanılarak engellenmesi kabul edilemezdir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

