Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor

        Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 29 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 134 şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturucu suçlarından aranması olan 20 kişi yakalandı, 13'ü cezaevine gönderildi.

        Yapılan çalışmalarda, 3 kilo 250 gram sentetik, 24 kilo 777 gram esrar, yaklaşık 7 milyon 947 bin 330 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 4 kilo 686 gram kokain, 8 bin 393 adet sentetik ecza, 39,85 gram eroin, 2 silah, 2 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Antalya'daki Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler doğaya...
        Antalya'daki Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler doğaya...
        Antalya'da denizde yüzünde dalış maskesi olan erkek cesedi bulundu
        Antalya'da denizde yüzünde dalış maskesi olan erkek cesedi bulundu
        Zülfü Livaneli Antalya Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu
        Zülfü Livaneli Antalya Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu
        Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ola...
        Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ola...
        Konyaaltı Sahili yazı aratmadı
        Konyaaltı Sahili yazı aratmadı
        Kumluca'da jandarma ekiplerince "Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında p...
        Kumluca'da jandarma ekiplerince "Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında p...