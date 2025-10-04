Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 29 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 134 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu suçlarından aranması olan 20 kişi yakalandı, 13'ü cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 kilo 250 gram sentetik, 24 kilo 777 gram esrar, yaklaşık 7 milyon 947 bin 330 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 4 kilo 686 gram kokain, 8 bin 393 adet sentetik ecza, 39,85 gram eroin, 2 silah, 2 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.