Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4,5 yıldır Antalya İl Müftüsü olarak görevde bulunan Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yeni görevine getirildi.

Yalçınkaya'nın İl Müftüsü olarak görev yaptığı süre içerisinde de önemli faaliyetlerde bulunduğu, dini hizmetlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağladığı ve toplumsal sorunlara duyarlı projelerle öne çıktığı belirtildi.

Öte yandan, daha önceki kararnameyle Antalya İl Müftülüğüne Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman atanmıştı.