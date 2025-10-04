Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'daki Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler doğaya salındı

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:57
        Antalya'daki Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler doğaya salındı
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında doğaya bırakıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı türlerden 1600'e yakın hayvanın yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda program düzenlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 150 öğrenci, hem hayvanları yakından görerek tanıma hem de hayvan haklarıyla ilgili bilgi edinme imkanı yakaladı.

        Parkı gezen çocuklar, hayvanların doğal yaşam alanları ve yaşam biçimleri hakkında bilgi aldı. Çocuklar, hayvan temalı dikkat ve doğa dedektifleri oyunu, yüz boyama, halat çekme ve çuval yarışmalarına katılarak eğlendi.

        Doğal Yaşam Parkı'na yaralı olarak getirilen ve burada tedavisi tamamlanan 2 güvercin de çocuklarla birlikte doğaya salındı.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, dünyanın herkesin ortak evi, hayvanların, insanların ve bütün canlıların birlikte paylaştığı bir yuva olduğunu belirterek, özel günlerde çocukların hayvanlar ve doğayla iç içe olmasının önemli olduğunu kaydetti.

