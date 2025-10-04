Antalya'da denizde yüzünde dalış maskesi olan erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde yüzünde dalış maskesi olan erkek cesedi bulundu.
Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerin alt kısmında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının sudan çıkardığı, yüzünde dalış maskesi olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araştırmada cesedin 41 yaşındaki Deniz Gül’e ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
