Alanya'da motosiklet tamirhanesinde yangın
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir motosiklet tamir dükkanında çıkan yangında çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Konaklı Mahallesi Mithat Görgün Caddesi'nde motosiklet tamir servisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede motosikletlere sıçrayan alevler bir anda büyüdü.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında iş yerinde bulunan çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen iş yeri sahibine sağlık ekiplerince müdahale edildi.
