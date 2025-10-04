Alanya'da motosiklet tamirhanesinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir motosiklet tamir dükkanında çıkan yangında çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

