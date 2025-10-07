Antalya Kitap Fuarı, kitapseverleri bir araya getiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kitapla umuda, özgürlüğe, adalete" temasıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı, dördüncü gününde yazar ve yayınevi edebiyat, tarih, siyaset, çocuk kitapları, kişisel gelişim ve felsefe gibi pek çok farklı alanda okuyucuyla buluştu.

Fuarda okuyucularıyla bir araya gelen yazar Fatih Tuncay, Antalya'nın okumayı seven bir şehir olduğunu belirtti.

Halkın katılımının iyi olduğunu aktaran Tuncay "Ben Antalyalıyım. Kendi evimde olmak, burada Antalyalılarla olmak büyük gurur ve onur benim için." dedi.

Fuar, 12 Ekim'de sona erecek.