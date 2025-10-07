Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kitap Fuarı, kitapseverleri bir araya getiriyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:37
        Antalya Kitap Fuarı, kitapseverleri bir araya getiriyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösteriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kitapla umuda, özgürlüğe, adalete" temasıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15. Antalya Kitap Fuarı, dördüncü gününde yazar ve yayınevi edebiyat, tarih, siyaset, çocuk kitapları, kişisel gelişim ve felsefe gibi pek çok farklı alanda okuyucuyla buluştu.

        Fuarda okuyucularıyla bir araya gelen yazar Fatih Tuncay, Antalya'nın okumayı seven bir şehir olduğunu belirtti.

        Halkın katılımının iyi olduğunu aktaran Tuncay "Ben Antalyalıyım. Kendi evimde olmak, burada Antalyalılarla olmak büyük gurur ve onur benim için." dedi.

        Fuar, 12 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

