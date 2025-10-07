Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

        Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:58
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Manavgat, Alanya, Aksu ve Serik ilçelerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        "Parada Sahtecilik" suçundan 2 olayda 5 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 3 olayda, 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan ise 16 olayda, 18 şüpheliye adli işlem gerçekleştirildi.

        Yapılan aramalarda, 1 milyon 923 bin 880 makaron, 91 bin 575 ilaç, 3 bin 956 paket sigara, 1600 litre içki, 1008 elektronik sigara, 323 emtia, 128 cep telefonu, 42 kilogram tütün, 31 sahte para, 4 tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da 3 firari hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

