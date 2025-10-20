Kumluca Belediyespor, Yatağanspor maçı hazırlıklarına başladı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Yatağanspor maçı için hazırlıklara başladı.

Ligin ikinci haftasında Kumluca Şehir Stadı'nda Kulusan Kulu Belediyespor ile karşılaşan Kumluca ekibi, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Kumluca Belediyespor, bu hafta ise deplasmanda Yatağanspor ile karşı karşıya gelecek.

Antrenmanlara başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.