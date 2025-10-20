Habertürk
Habertürk
        Kumluca Belediyespor, Yatağanspor maçı hazırlıklarına başladı

        Kumluca Belediyespor, Yatağanspor maçı hazırlıklarına başladı

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Yatağanspor maçı için hazırlıklara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:33 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:33
        Kumluca Belediyespor, Yatağanspor maçı hazırlıklarına başladı
        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Yatağanspor maçı için hazırlıklara başladı.

        Ligin ikinci haftasında Kumluca Şehir Stadı'nda Kulusan Kulu Belediyespor ile karşılaşan Kumluca ekibi, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

        Kumluca Belediyespor, bu hafta ise deplasmanda Yatağanspor ile karşı karşıya gelecek.

        Antrenmanlara başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

