Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da asayiş olayları nedeniyle yakalanan 1990 kişiden 267'si tutuklandı

        Antalya'da son bir haftada polis ekipleri tarafından asayiş olayları nedeniyle gözaltına alınan 1990 kişiden 267'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da asayiş olayları nedeniyle yakalanan 1990 kişiden 267'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da son bir haftada polis ekipleri tarafından asayiş olayları nedeniyle gözaltına alınan 1990 kişiden 267'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 263 bin 197 kişi sorgulandı, 637'si aranan kişi olmak üzere 1990 kişi gözaltına alınırken bunlardan 267'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        152 geçici konaklama yeri ile 87 kiralık araç firması kontrol edildi, 2 işletme ve 1 firmaya idari yaptırım uygulandı.

        "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 5 olayda 21 şüpheliye işlem yapıldı.

        "Kabahatler Kanunu" kapsamında 365 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Çalışmalarda, 52 silah, bin 8 fişek ve 6 kesici alet ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Akdeniz Üniversitesi ile Azerbaycan İdman Akademisi arasında işbirliği prot...
        Akdeniz Üniversitesi ile Azerbaycan İdman Akademisi arasında işbirliği prot...
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1788 turist geldi
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1788 turist geldi
        Prof. Dr. Ömer Özkan'a "TÜBA Şeref Üyeliği Beratı" verildi
        Prof. Dr. Ömer Özkan'a "TÜBA Şeref Üyeliği Beratı" verildi
        KUTSO Başkanı Özen, inşaat sektörünü etkileyen yapı denetim sistemini değer...
        KUTSO Başkanı Özen, inşaat sektörünü etkileyen yapı denetim sistemini değer...
        Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri bugün satışa sunulacak
        Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri bugün satışa sunulacak