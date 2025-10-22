Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den genç futbolcuları Gueye'ye övgü:

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, sonradan oyuna girdiği Gaziantep FK maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Senegalli genç futbolcuları Mouhamed El Bachir Gueye'nin performansıyla ilgili, "Biz ona 'Antalya'nın Osimhen'i' diyoruz. Yüzümüzü kara çıkarmadı." dedi.

Perçin, AA muhabirine, göreve başladıklarında transfer listesinin hazır olduğunu, bu isimler üzerinden eski yönetim ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tavsiyeleri doğrultusunda transferler yaptıklarını söyledi.

Sadece bir transfere kendisinin karar verdiğini onun da Senegalli 22 yaşındaki Bachir Gueye olduğunu anlatan Perçin, "Gueye'yi önceden takip ediyordum. Başkan olunca da buraya çağırdım. Temsilcisi önceden tanıdığım, güvendiğim bir arkadaşımdı. Emre hocamıza söyledim. Hocamız da 'Futbol biraz farklı, zor bir spor. Ama sonuç olarak bu kulübün başkanısınız, siz karar verin.' dedi. Ben de futbolcuya güvendiğimi belirttim ve sözleşme imzaladık. Hazırlanması gerekiyordu, forma şansı bulamadı." ifadelerini kullandı.

Gueye'nin Gaziantep deplasmanında forma giydiğini hatırlatan Rıza Perçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ona 'Antalya'nın Osimhen'i' diyoruz. Yüzümüzü kara çıkarmadı. Gaziantep'de 2 gol attı, puan çıkarabilecek vuruş da yaptı ama kaleci kurtardı. O maçtan beraberlikle ayrılsaydık futbolcu kardeşimizle ilgili bugün çok daha fazla şeyler konuşuyorduk. Bunun da meyvesini gördük. Bir iki takımın temsilcileri tarafından devre arasında transferi için milyon avro rakamlar gelmeye başladı. Biz kabul etmedik. Futbolcumuza güveniyoruz. Heyecanlanmazsa, çalışmalarına devam ederse, şansı da yaver giderse 'Antalya'ya iyi bir futbolcu kazandırdık.' diyebiliriz. İleride Türk ve dünya futboluna inşallah sunacağımız, Antalya'ya da maddi ve manevi anlamda bir karakter katacak, önemli bir futbolcu olacağının garantisini verebilirim."

Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından futbolcularla özel toplantılar yaptığını aktaran Perçin, sıkıntıları not aldığını ve olumsuz durumları yeni teknik direktör Erol Bulut ile paylaştığını dile getirdi.