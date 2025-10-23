Antalyaspor'da Başakşehir maçı hesapları

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Başakşehir maçıyla hem oyun hem de puan olarak tırmanışa geçeceğiz. Başka etkenler de olmadığı sürece bu hafta iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Perçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi başladıktan sonra "sendeleme" dönemine girdiklerini, 2-3 haftadır da kötü sonuçlar aldıklarını söyledi.

Teknik direktör değişimine gidildiğini hatırlatan Perçin, takımın başarısı için taraftar desteğinin de önemine dikkati çekti.

Perçin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir maçında taraftarı tribünlere çekmek için biletlerde indirime gittiklerini ifade ederek, "Bütün tribünlerde biletleri Antalya'nın plakası 7 lira yaptık. Yani aslında girişler bedava demeye çalıştık. Tribünler 5 binli sayılarda sabit kalmıştı. Geçen hafta Gaziantep FK benzer bir uygulama yaptı ve 20 binin üzerinde seyirci stada geldi. İnşallah hafta sonu tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz." diye konuştu.