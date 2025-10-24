Habertürk
        Antalya Haberleri

        Altın Portakal'da 4 kategoride jüri üyeleri açıklandı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj", "Sinema Yazarları", "Film Forum" ve "Film-Yön" jüri üyeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:51
        Altın Portakal'da 4 kategoride jüri üyeleri açıklandı
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj", "Sinema Yazarları", "Film Forum" ve "Film-Yön" jüri üyeleri belli oldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj kategorisinin jüri üyelerinin ödüllü yapımcı Charles J.D. Schlissel, yayıncı ve yapımcı Elif Dağdeviren, oyuncu Mehmet Kurtuluş, yönetmen Najwa Najjar, yazar-senarist-yönetmen Rebecca Lenkiewicz ile yönetmen, yazar, yapımcı George Ovashvili olduğu belirtildi.

        Uluslararası Uzun Metraj Film yarışmasında ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı filmler yarışacak.

        - Altın Portakal'a Sinema Yazarları Jürisi

        Altın Portakal Film Festivali, duayen sinema yazarı Sungu Çapan'ın adını, "Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi" ile yaşatacak.

        Sinema yazarlarından oluşan jüride Doç. Dr. Gül Yaşartürk, Prof. Dr. Müjgan Yıldırım ve Prof. Bojidar Manov yer alıyor. Uluslararası yarışmanın jürisinde ise Vecdi Sayar, Özge Çeliktemel ve Ingrid Beerbaum yer alıyor.

        - Sektörün uzman isimleri, Film Forum jürilerinde

        Festival kapsamındaki Film Forum'da 20 finalist projeyi değerlendirecek isimler de belli oldu.

        Film Forum jürileri, Gabor Kriegler, Michaela Sabo ve Gökçe Işıl Tuna'dan oluşuyor. Pitching Jürisi'nde ise Onur Ünlü, Çiğdem Vitrinel ve Funda Alp var.

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) Jürisi'nde ise bu yıl Nazif Tunç, Seçkin Yaşar ve Serdar Akar yer alıyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

