TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması

Alanyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasını derin bir üzüntü ve endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk futbolunun en temel değeri olan adalet ve güvenilirliğin sarsılmasına yol açan bu durum karşısında Alanyaspor Kulübünün tepkilerinin ve beklentilerinin net olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF'nin, futbolun marka değerini ve dürüstlüğünü korumak adına bu süreci şeffaflıkla ve en üst düzeyde kararlılıkla yönetmesini bekliyoruz. İsimleri geçen tüm kişiler hakkında hem Futbol Disiplin Talimatı hem de ilgili kanunlar çerçevesinde ivedi ve kapsamlı soruşturmaların başlatılmasını talep ediyoruz. Kulübümüz, Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi adına atılacak her adımın sonuna kadar destekçisi ve takipçisi olacaktır. Futbolun tüm paydaşlarının güvenini sarsan bu olayın hızla aydınlatılması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması zorunludur."