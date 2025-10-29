TCSG 105 botu Antalya'da ziyarete açıldı
Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG 105 botu ziyarete açıldı.
Kaleiçi Yat Limanı'na demirleyen TCSG 105 botu, kent sakinleri ve turistler tarafından ziyaret edildi.
Botta görev yapan personeller, vatandaşlara deniz güvenliği hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı.
Ziyaretçiler, botun açık kısımlarını görme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
