Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Tosca" operası temsili sahnelendi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giacomo Puccini'nin ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan opera, 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata olan sevgisine ithaf edilen eser, ilgi gördü.

Rejisörlüğünü Yiğit Yavuz Günsoy'un üstlendiği eserde, orkestrayı şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetti. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Mustafa Eski yaptı.

1800'lü yılların Roma'sında geçen eser, sanatına ve aşkına tutkuyla bağlı Tosca'nın, kıskançlığının gölgesinde yaşadığı trajik hikayeyi anlatıyor. Tosca, dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olarak niteleniyor.

Tosca rolünü Arzu Yaman, Cavaradossi'yi Göksay Yaran, Scarpia'yı Serhat Konukman, Angelotti'yi M. Yusuf Yıldız, Sagrestano'yu S. Onur Alpaslan, Spoletta'yı Mustafa Özşamlı, Sciarrone'yi ise Toygarhan Atuner canlandırdı.