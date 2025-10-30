Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 129 şüpheliden 222'si tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 14:21 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:21
        
        

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, 607 aranan kişi olmak üzere 2 bin 129 şüpheli yakalandı, bunlardan 222'si tutuklandı. 258 geçici konaklama yeri ile 80 kiralık araç firması kontrol edildi, 7 işletmeye ve 4 araç kiralama firmasına idari yaptırım uygulandı.

        "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 9 olayda 40 şüpheliye işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında 412 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Yapılan çalışmalarda, 52 ateşli silah, 673 fişek ile kartuşu, 4 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

