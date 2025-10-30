Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 129 şüpheliden 222'si tutuklandı

Antalya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlardaki asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 129 şüpheliden 222'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 607 aranan kişi olmak üzere 2 bin 129 şüpheli yakalandı, bunlardan 222'si tutuklandı. 258 geçici konaklama yeri ile 80 kiralık araç firması kontrol edildi, 7 işletmeye ve 4 araç kiralama firmasına idari yaptırım uygulandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 9 olayda 40 şüpheliye işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında 412 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda, 52 ateşli silah, 673 fişek ile kartuşu, 4 kesici alet ele geçirildi.