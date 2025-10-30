Göz hekimleri Antalya'da "59. Ulusal Kongre"de buluşacak

Türk Oftalmoloji Derneğinin 59. Ulusal Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 binden fazla göz hekiminin katılımıyla 19 Kasım'da başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1928'de kurulan ve Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği, 59. kongresini, Ankara Şubesi'nin katkılarıyla Antalya'da düzenleyecek.

Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmayı amaçlayan kongre, 19-23 Kasım'da yapılacak.

Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında yurt içi ve dışından 2 binden fazla göz hekiminin katılacağı kongrede, 451 yerli ve 36 yabancı konuşmacı ile 50’ye yakın firma ve endüstri temsilcisi yer alacak.

"Bilim İleri Eğitim Programları" ile başlayacak kongrede, oftalmoloji alanında ileri düzeydeki çalışmalar ve yeni bilgi, katarakt cerrahisinde özellikli durumlar ve yenilikler, premium yapay göz iç lens cerrahisinde güncellenme, retina hastalıkları, vitreoretinal cerrahi, kornea, oküler yüzey ve glokoma ilişkin yenilikler paylaşılacak.

Göz hekimlerinden oluşan TOD-GO Grubu ve Türk Sanat Müziği korosu, konser verecek.