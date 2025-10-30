Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Göz hekimleri Antalya'da "59. Ulusal Kongre"de buluşacak

        Türk Oftalmoloji Derneğinin 59. Ulusal Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 binden fazla göz hekiminin katılımıyla 19 Kasım'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:55 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göz hekimleri Antalya'da "59. Ulusal Kongre"de buluşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Oftalmoloji Derneğinin 59. Ulusal Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 binden fazla göz hekiminin katılımıyla 19 Kasım'da başlayacak.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1928'de kurulan ve Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği, 59. kongresini, Ankara Şubesi'nin katkılarıyla Antalya'da düzenleyecek.

        Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmayı amaçlayan kongre, 19-23 Kasım'da yapılacak.

        Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında yurt içi ve dışından 2 binden fazla göz hekiminin katılacağı kongrede, 451 yerli ve 36 yabancı konuşmacı ile 50’ye yakın firma ve endüstri temsilcisi yer alacak.

        "Bilim İleri Eğitim Programları" ile başlayacak kongrede, oftalmoloji alanında ileri düzeydeki çalışmalar ve yeni bilgi, katarakt cerrahisinde özellikli durumlar ve yenilikler, premium yapay göz iç lens cerrahisinde güncellenme, retina hastalıkları, vitreoretinal cerrahi, kornea, oküler yüzey ve glokoma ilişkin yenilikler paylaşılacak.

        Göz hekimlerinden oluşan TOD-GO Grubu ve Türk Sanat Müziği korosu, konser verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kongrede bilimsel açıdan zengin ve güncel olan paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli toplantılar, video oturumları, sözel sunumlar ile poster etkinlikleri, uluslararası genç oftalmologlar oturumları ve endüstri uydu toplantılarının yapılacağını belirtti.

        Göz hekimlerinin bir araya gelmesinin sosyal açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Atilla, şunları kaydetti:

        "Ulusal kongremizi uluslararası düzeye taşımak ve yurt dışından meslektaşlarımızın da katılımını artırmak amacıyla bu yıl daha fazla salonda yabancı dillere tercüme yapılacak. TOD eğitim birimlerimizin katkılarıyla hazırlanan bilimsel programda, yine onların önerileri doğrultusunda yurt dışından davet ettiğimiz bilim insanları ve diğer davetli oftalmoloji dernek başkanları da kongrenin bilimsel programını bilgi ve tecrübeleriyle daha zenginleştirecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Antalya Kültür Yolu Festivali 1 Kasım'da başlıyor
        Antalya Kültür Yolu Festivali 1 Kasım'da başlıyor
        Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
        Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
        Alanyaspor, performansını geçen yıla göre artırdı
        Alanyaspor, performansını geçen yıla göre artırdı
        Antalya'da "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan eski Kemer Beledi...
        Antalya'da "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan eski Kemer Beledi...
        Alanya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Alanya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Serikspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Serikspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü