Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayağı Antalya'da başladı

Sporcular, 1 Kasım Cumartesi günü Feslikan-Moryer Yaylası arasındaki 82 kilometrelik Corendon etabı, 2 Kasım Pazar günü ise Yarbaşçandır'daki 49 kilometrelik Foton etabını ikişer kez geçecek.

Toprak zeminde ve zorlu doğa koşullarındaki etaplarda, dayanıklılık ve hız unsurlarını bir araya getirecek yarışta ekipler, 3 gün boyunca 270 kilometresi özel etap 672 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Trafiğe kapalı alanda küçük bir gösteriyle başlayan yarışlara 44 sporcu 22 araç ile katılıyor.

Spor Toto, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Otokar desteğinde Offroad ve Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun startını, Dokumapark'ta Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.