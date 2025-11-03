Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bugün maçı kazamadıklarını ancak kaybetmemenin de önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:21 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:21
        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bekledikleri ve istedikleri sonucun bu olmadığını söyledi. Her maçı kazanmak için oynadıklarının altını çizen Pereira, "İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir sezon geçiriyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Bence ligde en iyi oyun kuran takımlardan biri." dedi.

        Pereira, bugün defansif olarak iyi olduklarını ve gol yemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Oyuncularım ne istediysem onu yaptılar. Ama ofansif olarak daha iyisini yapabilirdik. Daha önce yaptık. 2-3 hafta öncesine kadar ligde en çok pozisyona giren takımlardan biriydik. Ama son iki maçta pozisyonlara giremiyoruz. Bunu yapabiliriz iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Daha çok pozisyona girmemiz daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunu yapmak da benim işim. Eğer pozisyonlara girmek istiyorsak bunu benim yapmam lazım. Takıma seçenekler opsiyonlar sunmam lazım. Hepimizin istediği şey pozisyonlara girip gol atmamız. Bu benim sorumluluğumda. Eğer yapamıyorsak hatayı kendimde görebilirim. Ancak bunu daha çok çalışarak düzelteceğim."

        Ligde geride kalan 11 hafta itibarıyla 14 puan topladıklarını hatırlatan Pereira, ligin orta sıralarında bir yerde olduklarını kaydetti.

        Daha fazla puanlarının olması gerektiğinin altını çizen Pereira, "Çünkü daha fazlasını hak ediyoruz. Daha fazlasını da kazanacağız. Ancak bazen maç kazanamadığınızda kaybetmemeniz de önemli. Bugün de bu oldu. Mutluyum diyemem. Mutlu değilim. Ben her zaman 3 puanı istiyorum. Maça baktığımızda da adil bir sonuç oldu, diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Joao Pereira, bu sonucun ardından kafalarını kaldırmaları gerektiğini anlatarak, "Oynayacak çok maçımız, kazanacak çok puanımız var. Daha önceki haftalarda yaptığımız gibi daha çok gol pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Bunları yapacağımızı düşünüyorum. Bunu yapmak için de çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

