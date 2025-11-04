Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1798 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1798 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Giriş: 04.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:49
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1798 turist geldi
        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1798 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide çoğu İngiliz 1798 yolcu ile 723 personel bulunduğu öğrenildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

        "Marella Discovery 2", akşam Limasol Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

