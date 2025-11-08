Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 08.11.2025 - 18:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:20
        Antalya Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yılında sonsuz saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        Atatürk'ün, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine yön veren eşsiz bir lider olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Onun stratejik düşüncesi, ileri görüşlülüğü ve kararlılığı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Kalkınma ve uygarlık hedefi, bugünden yarına, vazgeçilmez hedefimizdir. 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin azmi, inancı ve çalışkanlığıyla ikinci yüzyılına güçlü adımlarla ilerlemektedir. Bizler bu emaneti geleceğe taşımaya, akılla, bilimle ve kararlılıkla bu yolda yürümeye devam edeceğiz."

        Antalya'nın üretkenliği, kültürel zenginliği ve çevreye duyarlı kalkınma anlayışıyla, Atatürk'ün çağdaş ve güçlü Türkiye idealinin öncü şehirlerinden biri olduğunu aktaran Şahin, "Aziz milletimizin ortak hedefi olan aydınlık yarınlara ulaşmak için, yenilikçi ve insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Şahin, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

