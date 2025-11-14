Antalya'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişi "Kara Leke" tiyatrosuyla anlatıldı

Antalya'da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 81. yılında yaşanan acıların ele alındığı "Kara Leke" tiyatrosu sahnelendi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ilk olarak Ahıskalı sanatçıların sürgün konusunu işledikleri resim sergisi açıldı.

Ahıskalı Gönüllü Eğitimciler Birliği Başkanı Yahya Kemaloğlu ve katılımcılar resim sergisini gezdikten sonra tiyatroyu izledi.

Kemaloğlu, AA muhabirine, bugün Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı olduğunu ve bu kapsamda resim sergisi ve tiyatro gösterisi düzenlediklerini söyledi.

Tiyatroyu, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sahnelediklerini anlatan Kemaloğlu, "Tiyatro, Ahıska Türklerinin sürgün edilişini geniş kapsamlı olarak ele alması ve sahneye konulması açısından bir ilk oluyor. Tiyatronun galasını Ankara'da yaptık, daha sonra İstanbul'a taşıdık ve bugün Antalya'da ve sonra da Bursa'da gösterimi yapılacak." dedi.