        Antalya Haberleri

        Kaş'ta ormanlık alandan toplanan mantar geçim kapısı oldu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplama mesaisine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:16
        Kaş'ta ormanlık alandan toplanan mantar geçim kapısı oldu
        

        İlçede vatandaşlar, halk arasında "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarını toplamak için sabahın erken saatlerinde ormanın yolunu tutuyor.

        Doğal lezzetiyle sofralarda tercih edilen mantar, aynı zamanda bölge halkı için geçim kaynağı haline geldi.

        Kaş'ın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, ellerinde sepetlerde erkenden yola koyularak, ormanlık alanda mantar topluyor. Gün boyu yoğun mesai harcayan bölge sakinleri, kilogramını 300-400 liradan satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Uzun yıllar mantar toplayıcılığı yapan Eşref Kocaer, gazetecileri yaptığı açıklamada, saat 06.00'da yola çıktıklarını, öğleye kadar sepetlerinin mantarla dolduğunu söyledi.

        Mantar toplamanın yorucu bir o kadar da heyecanlı olduğunu anlatan Kocaer, "Hem temiz hava alıyoruz hem de doğayla iç içe oluyoruz. Bu mantarları bulmak için kilometrelerce yürüyoruz. Kolay bir iş değil ama çocukluğumuzdan beri yaptığımız için seviyoruz." dedi.

        Kocaer, hangi mantarın zehirli olduğunu iyi bildiklerini ve buna dikkat ederek topladıklarını dile getirdi.

        Geçen yıl kuraklık nedeniyle mantar bulmanın zor olduğunu ifade eden Kocaer, bu yıl mantar sezonunun bereketli geçtiğini kaydetti.

        Kocaer, çıntar mantarının besin değerinin yüksek ve lezzetli olduğunu, bölge halkı tarafından da çok tüketildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

