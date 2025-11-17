Habertürk
        Tarım Fuarı Growtech Antalya'da yarın kapılarını açıyor

        Tarım Fuarı Growtech Antalya'da yarın kapılarını açıyor

        Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, yarın sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

        Giriş: 17.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:27
        Tarım Fuarı Growtech Antalya'da yarın kapılarını açıyor
        Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, yarın sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

        ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, "8. Bitki Islahı Proje Pazarı" ile eş zamanlı yapılacak.

        Güçlü küresel ağıyla sektörün gelişimine ve işbirliğine katkı sağlamayı hedefleyen fuar, alanında öncü isimleri konferanslarda buluşturacak.

        Fuarda, "2050'de Tarım: Küresel Trendler ve Bölgesel Farklılıklar", "Tarım Teknolojileri ve İnovasyon" başta olmak üzere farklı başlıklarda oturumlar yapılacak.

        Ayrıca, "Türk Devletlerinde Tarım Diplomasisi ve Ticareti", "Kazakistan-Özbekistan-Türkiye Arasında Tohum Ticareti ve Yatırım Fırsatları" ve "Uluslararası Tarım Diplomasisi" gibi uluslararası işbirliği ve ticaret fırsatlarını ele alan paneller düzenlenecek.

        Growtech Antalya Tarım Fuarı, 18-21 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

