Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yardımcı antrenör Alaattin Gülerce yönetiminde gerçekleştirildi.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Cuma günü Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

