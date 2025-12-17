Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

        Antalya'da takviye edici gıdalar ve aromaterapi alanında faaliyet gösteren firma, bitkisel yağ, takviye gıda ve kozmetik alanında ürünlerini 40 ülkeye ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:49 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:49
        Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor
        Antalya'da takviye edici gıdalar ve aromaterapi alanında faaliyet gösteren firma, bitkisel yağ, takviye gıda ve kozmetik alanında ürünlerini 40 ülkeye ihraç ediyor.

        Talya Bitkisel adıyla Antalya'da ve ABD'de de şirketi bulunan Fitoterapi Uzmanı M. Halis Ertaş, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, firmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        23 yıldır bu sektörde bulunduklarını dile getiren Ertaş, takviye edici gıdalar ve aromaterapinin sadece tamamlayıcı alanlar değil, koruyucu sağlık yaklaşımının, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin ve bilim temelli ürün geliştirme süreçlerinin önemli yapı taşları olduğunu söyledi.

        Türk menşeli bitkileri değerlendirerek hem yurt içine hem de yurt dışına gönderdiklerini belirten Ertaş, "Vitamın, mineral grupları, gıda takviyeleri ve aroması alanında ciddi yatırım yaptık. Mevcut tesisimizi yeniliyoruz, büyütüyoruz. Amacımız global pazarda daha fazla rol almak. Şu anda 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

        Yaklaşık 10 yıl önce de ABD'de şirket kurduklarını aktaran Ertaş, bu pazarda da etkin olduklarını ifade etti.

        Talya Bilim Kurulu'nda yer alan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Prof. Dr. İffet İrem Çankaya da Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğunu ve bunları birer şifa kaynağı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

        Doğadaki bitkilerin işlenerek hem şifa olarak insanlara sunulduğunu hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını dile getiren Çankaya, Türkiye'de bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

        Çankaya, gıda takviyelerinin, uçucu yağların bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

        Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Gıda Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Pala da tüketilen gıdaların miktarının, beslenme ve yaşam şeklinin kronik hastalıklara yakalanma riskine etki yaptığını söyledi.

        Kalsiyum, potasyum, magnezyum yeterli alınmadığında vücut sisteminde değişimler yaşandığını ifade eden Pala, bu durumun bir takım hastalıklara da zemin oluşturduğunu kaydetti. Pala, bu açıdan insanların hastalıktan korunabilmeleri için beslenmelerine ve gıda tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

