Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

Antalya'da takviye edici gıdalar ve aromaterapi alanında faaliyet gösteren firma, bitkisel yağ, takviye gıda ve kozmetik alanında ürünlerini 40 ülkeye ihraç ediyor.

Talya Bitkisel adıyla Antalya'da ve ABD'de de şirketi bulunan Fitoterapi Uzmanı M. Halis Ertaş, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, firmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

23 yıldır bu sektörde bulunduklarını dile getiren Ertaş, takviye edici gıdalar ve aromaterapinin sadece tamamlayıcı alanlar değil, koruyucu sağlık yaklaşımının, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin ve bilim temelli ürün geliştirme süreçlerinin önemli yapı taşları olduğunu söyledi.

Türk menşeli bitkileri değerlendirerek hem yurt içine hem de yurt dışına gönderdiklerini belirten Ertaş, "Vitamın, mineral grupları, gıda takviyeleri ve aroması alanında ciddi yatırım yaptık. Mevcut tesisimizi yeniliyoruz, büyütüyoruz. Amacımız global pazarda daha fazla rol almak. Şu anda 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.