        Antalya Haberleri

        Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:12
        Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Erol Bulut, Akdeniz temsilcisinin başında 7'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçta görev yaptı. Antalyaspor, 2'si Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig'de olmak üzere 3 galibiyet elde ettiği bu müsabakaların 2'sinden beraberlikle 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.

        Bulut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'deki son maçında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

