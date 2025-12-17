Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Giriş: 17.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:10
        Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evrenseki Mahallesi'ndeki bir otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine otele itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Oteldeki turistler ve çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Dumandan etkilenen bir otel personeli, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

