        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kafe, şehit yakınlarına ve gazilere bir yıl boyunca içecek hizmetini ücretsiz sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:38 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:38
        Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek
        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kafe, şehit yakınlarına ve gazilere bir yıl boyunca içecek hizmetini ücretsiz sunacak.

        Güllerpınarı Mahallesi'ndeki Colombia Cafe'nin sahibi Taylan Gündeşlioğlu, şehit yakınları ve gazilere yönelik kampanya başlattı.

        Kampanya dolayısıyla düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Alanya Şube Başkanı Refik Özdemir ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Kaymakam Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilere bir yıl boyunca ücretsiz içecek hizmeti sunacak olan Taylan Gündeşlioğlu'na teşekkür etti.

        Bu davranışından dolayı Gündeşlioğlu ile gurur duyduklarını dile getiren Öztürk, "Bir vefa borcu olarak şehit ailelerine ve gazilerimize karşı vazifelerimiz var. Bizler kamu görevlileri, iş insanları ve esnaf olarak bu vazifelerimizi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu insanlar için ne yapsak azdır." dedi.

        Öztürk, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tarz hassasiyetlerin gösterileceğini belirterek, bu davranışların artarak çoğalması temennisinde bulundu.

        Gündeşlioğlu ise gazi ve şehit ailelerine şükranlarını paylaşmak için bu kampanyayı düzenlediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

